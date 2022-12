Nuoto, Mondiali vasca corta Melbourne 2022: Panziera e Scalia in vasca nella giornata inaugurale

Gli azzurri del nuoto proseguono la loro preparazione in vista dei Mondiali in vasca corta di Melbourne, che vedranno ai nastri di partenza circa 800 atleti. Le prime a scendere in vasca saranno Margherita Panziera e Silvia Scalia, impegnate nei 100 dorso già nella giornata inaugurale di martedì 13 dicembre. Importanti novità anche in merito agli scratch delle gare, comunicate dal direttore tecnico Cesare Butini. Razzetti non parteciperà infatti ai 100 misti, così come Ceccon rinuncerà ai 50 e i 100 dorso. Niente Di Pietro nei 100 stile libero; stesso discorso per la staffetta 4×200 stile libero donne. Per quanto riguarda le distanze lunghe, gli occhi sono puntati su Gregorio Paltrinieri, a caccia del secondo oro iridato in corta. Di seguito l’elenco completo dei convocati.

Donne: Margherita Panziera (Fiamme Oro/CC Aniene) 50, 100 e 200 dorso; Benedetta Pilato (Fiamme Oro/CC Aniene) 50 e 100 rana; Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91) 100 e 200 misti; Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics) 200 e 400 misti; Ilaria Cusinato (Fiamme oro/Team Veneto) 400 misti e 200 farfalla; Silvia Scalia (Fiamme Gialle/CC Aniene) 50 e 100 dorso; Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene) 50 farfalla, 50 stile libero.

Uomini: Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene) 50 sl; Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino) 50 e 100 sl; Paolo Conte Bonin (Team Veneto) 4×100 sl; Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto) 4×100 sl; Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics) 200 e 400 sl; Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto) 800 e 1500 sl; Lorenzo Mora (Vigili del Fuoco/Amici Nuoto Modena) 50, 100 e 200 dorso; Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport) 50 farfalla, 100 misti, 100 sl; Nicolò Martinenghi (CC Aniene) 50 e 100 rana; Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto) 50 e 100 rana; Matteo Rivolta (Fiamme Oro/CC Aniene) 50 e 100 farfalla; Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport) 200 farfalla, 200 e 400 misti.