Milan, Leao lavora in modo individuale: corsa blanda in campo

Rafa Leao si allena in modo individuale, ma stavolta lavora in campo. Dopo la seduta in palestra di ieri, l’attaccante si è dedicato ad una corsa blanda in compagnia del preparatore, in vista di un possibile impiego nella semifinale di Champions League, in programma domani con il derby di andata al Meazza. La situazione resta quindi ancora in divenire e un suo possibile impiego verrà deciso solo nelle prossime ore. All’allenmento hanno assistito come di consueto anche Paolo Maldini e Ricky Massara. Clima disteso nel corso del lavoro in gruppo, con Stefano Pioli che ha preso parte al torello con i suoi giocatori.