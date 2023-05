Milan-Inter, Giroud: “Non è me contro Lautaro, ma è una motivazione in più”

“Rivincita Mondiale contro Lautaro? E della Supercoppa anche… Ma non è una cosa personale, non è Giroud contro Lautaro come ho letto. Siamo uniti, siamo una squadra: lasciamo il passato alle spalle. Ovviamente è una motivazione in più”. Lo ha detto l’attaccante del Milan Olivier Giroud in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di andata di Champions League contro l’Inter. “Ogni derby è una partita speciale, diversa, mi piace giocarlo. Sono fiero e orgoglioso di questo Milan, sono carico”, ha spiegato l’attaccante francese. E aggiunge: “Parliamo di un club speciale, l’anno scorso non potevo chiedere di più che vincere lo scudetto, sono molto orgoglioso di quello che stiamo facendo con questa squadra, col mister e col suo staff. Sarei molto orgoglioso di arrivare in finale. Sarebbe fantastico e penso che i tifosi lo meriterebbero”. Parole al miele anche per il direttore dell’area tecnica Paolo Maldini: “Ci supporta sempre, assiste all’allenamento ogni singolo giorno, è una cosa che mi ha sorpreso”.