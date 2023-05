Milan-Inter, Dimarco: “Nel 2003 ero allo stadio, ma non parlerei di vendetta”

“Rivincita per i precedenti europei? Non parlerei di vendetta, è passato molto tempo e pensiamo al presente. Vogliamo fare un risultato positivo. Nel 2003 ero allo stadio, non ho bei ricordi da interista. Pensare che 20 anni fa la vedevo dallo stadio e ora la gioco è un’emozione incredibile”. Lo ha detto l’esterno dell’Inter Federico Dimarco in conferenza stampa all vigilia di Milan-Inter, semifinale di andata di Champions League. “Ogni derby è bello da giocare, sono contento di giocarmi una semifinale contro il Milan e me la voglio godere al 100%“, ha aggiunto Dimarco, che aggiunge: “Se possiamo vincere la Champions? Ora pensiamo a noi stessi e a fare una grande partita domani. Con Calabria ci siamo affrontati tante volte, domani sarà un’emozione giocare contro”.