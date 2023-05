Milan-Inter, da Berrettini a Lazza: tanti volti noti per l’euroderby. E si va verso il record di incassi

Sale la febbre per il derby della Madonnina tra Milan ed Inter, valevole per la semifinale di andata di Champions League 2022/2023, che andrà in scena domani sera al Giuseppe Meazza. Lo stadio ha fatto registrare il tutto esaurito e, sugli spalti, ci saranno anche molti volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo come Novak Djokovic, Pierre Gasly, Matteo Berrettini, Melissa Satta, Antonio Giovinazzi ed Elettra Lamborghini. Senza dimenticare anche altri personaggi che saranno schierati da una parte o dall’altra come Il Volo, Alessandro Cattelan, Lazza, Irama, Rkomi, Sangiovanni e Gianmaria.

Un ricco parterre di ospiti che farà da cornice ad una partita che si preannuncia altamente spettacolare non solo all’interno del terreno di gioco. L’incasso stimato per questo incontro si aggira intorno ai 10 milioni di euro, ben al di sopra dell’attuale record di 9.133.842 euro stabilito in occasione degli ottavi di finale in Milan-Tottenham, quando gli spettatori furono 74.320.