Midtjylland-Lazio oggi in tv: orario e diretta streaming Europa League 2022/2023

Il Midtjylland sfiderà la Lazio nel match valido per la seconda giornata dell’Europa League 2022/2023. Trasferta danese per la squadra di Sarri, reduce da una bella vittoria ai danni del Feyenoord e determinata a confermarsi. I padroni di casa sono indubbiamente un avversario ostico e da non sottovalutare, tuttavia l’impegno è alla portata dei biancocelesti. Appuntamento nella giornata di oggi, giovedì 15 settembre, alle ore 18.45. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, e di conseguenza visibile in streaming sulla piattaforma SkyGo. Sarà possibile vedere il match anche in diretta streaming su Dazn, che detiene i diritti della competizione.