Liverpool, Klopp: “Gakpo ha un grande potenziale, era la mossa giusta”

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato in conferenza stampa del neo acquisto Cody Gakpo. Ecco le sue parole: “È un giocatore giovane con un grande potenziale. Se avesse già segnato 40 gol in Spagna o in un altro campionato, sarebbe inaccessibile. In questo genere di cose, è tutta una questione di tempismo. Ecco perché eravamo davvero convinti. Direi che in linea di principio è così per tutti: i soldi che spendi hanno un impatto sui soldi che potrai spendere. Sappiamo cosa vogliamo fare e vedremo se possiamo farlo. Si tratta di soldi, ovviamente, ma si tratta anche di avere giocatori giusti, e siamo davvero felici di poter avere con noi Cody. Debutto? Non ci affretteremo. Probabilmente potrà giocate con i Wolves”.