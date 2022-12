Juventus, Pogba polemico con i tifosi: “Ecco come scio”

Sui social, il centrocampista della Juventus, Paul Pogba, ha risposto per la sua vacanza sulle nevi della Svizzera. Infortunato da luglio, l’ex United è ancora in attesa del nuovo esordio in bianconero, e ieri era finito nel mirino dei tifosi dopo un post dalla montagna. Oggi, ha deciso quindi di pubblicare un nuovo contenuto con un video, mentre mima i movimenti da fermo sulla neve, senza sci né bastoncini calzando i doposci, all’arrivo di una pista. “Io mentre scio”, scrive sul proprio profilo Instagram, e anche qui, sotto questa risposta provocatoria, sono scesi come una valanga altre critiche e insulti.

