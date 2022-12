Highlights Perugia-Minas 3-0: semifinale Mondiale per Club maschile 2022 volley (VIDEO)

di Antonio Sepe 7

Il video con gli highlights di Sir Safety Susa Perugia-Itambé Minas, partita valevole per la semifinale del Mondiale per Club maschile 2022 di volley. I Block Devils prevalgono con un comodo 3-0 (25-19, 25-19, 25-17) e raggiungono Trento all’atto conclusivo del torneo. Match a senso unico in cui i brasiliani non riescono mai a impensierire concretamente gli avversari. MVP il polacco Semeniuk. In alto le immagini salienti dell’incontro.

