Giro d’Italia 2023 in tv su Rai ed Eurosport: i telecronisti e i commentatori tecnici

Grande copertura televisiva per il Giro d’Italia 2023, che sarà raccontato in diretta tv e streaming in maniera praticamente integrale per tutte le 21 tappe in programma. Ad offrire il servizio agli appassionati saranno come ogni anno sia RaiSport in chiaro sul digitale terrestre che Eurosport per quanto riguarda invece le piattaforme a pagamento. Ma chi sono i telecronisti e i commentatori tecnici che raccontano in Italia la Corsa Rosa numero 106? Andiamo a scoprirlo insieme.

Per quanto riguarda RaiSport e RaiDue, in cabina di commento per ogni tappa ci saranno Francesco Pancani e Alessandro Petacchi. Nel corso delle varie rubriche pre e post tappa però interverranno diversi giornalisti ed ex corridori. Lo scrittore Fabio Genovesi sarà ancora una volta la terza voce, pronta a raccontare i dettagli storico-geografici delle varie località attraversate dal Giro. Stefano Rizzato e Giada Borgato saranno a bordo delle due motocronaca che seguiranno sul posto la corsa, mentre ci sarà anche il ritorno di Davide Cassani per alcune interviste prima e dopo la tappa insieme a Ettore Giovannelli. Tommaso Mecarozzi e Stefano Garzelli invece apriranno la giornata con “Aspettando il Giro”.

Su Eurosport non c’è nessuna sorpresa invece, perchè anche quest’anno il commento sarà affidato alla ormai “classica” coppia formata da Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Vedremo se anche per il Giro 106 i due saranno di tanto in tanto affiancati da Moreno Moser e Wladimir Belli.