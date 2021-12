Giocatori e atleti no vax, stretta del Governo: divieto di ingresso in alberghi, spogliatoi e palestre

by Giorgio Billone

Ulteriore nuova stretta da parte del Governo sul fronte delle misure anti-Covid che avrà delle pesanti ricadute nel mondo dello sport. In particolare, vita dura per quegli sportivi che mantengono posizioni no vax. Chi non sarà in possesso di un Super Green Pass, dunque con vaccinazione o guarigione dal Covid, non potrà accedere agli alberghi in Italia, non potrà viaggiare sui mezzi pubblici e incorrerà in ulteriori restrizioni, tra cui il divieto di ingresso in piscine e palestre per allenarsi, o negli spogliatoi degli sport di squadra.

Questo vuol dire che, di fatto, per esempio un calciatore no vax non potrà più giocare per una squadra italiana. Non gli è precluso scendere in campo, questo è vero, ma non potrebbe partecipare a un ritiro pre partita con la squadra, o semplicemente passare la notte in un albergo della città che ospita il club nella trasferta del giorno dopo. Sarebbe vietato, inoltre, spostarsi su mezzi pubblici per raggiungere una destinazione, entrare negli spogliatoi, allenarsi in piscine o palestre. Vita dura, durissima per gli sportivi no vax sul territorio italiano, ma anche per chi gioca all’estero ma dovesse transitare nel Bel Paese: per esempio, un calciatore no vax del Liverpool o del Siviglia, non potrebbe concretamente scendere in campo contro Inter o Juventus per gli stessi motivi sopra elencati, e così via.