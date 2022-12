Francia, lo sfogo di Mbappé e il taglio di Benzema: tutti i retroscena bleu di Qatar 2022

Dopo la sconfitta contro l’Argentina nella finale dei Mondiali di Qatar 2022, continuano i tumulti in casa Francia. TF1 ha diffuso un video dell’intervallo della sfida, quando il match era sul 2-0 per i sudamericani. Ecco cosa dice Kylian Mbappé: “Non possiamo fare di peggio, è una finale di Coppa del Mondo ragazzi, la partita della nostra vita e non possiamo giocare peggio di come abbiamo fatto finora. Torniamo in campo e mettiamoci un po’ di intensità, dobbiamo lottare, è una finale, ci giochiamo il Mondiale, un torneo che si gioca ogni 4 anni e stiamo perdendo 2-0. Possiamo rimontare ma non così”.

Prima invece, era intervenuto il ct Didier Deschamps: “Non c’è precisione nei passaggi, nelle scelte e nelle decisioni che prendete, non siamo compatti, non arriviamo mai sulle seconde palle, non stiamo giocando la finale di un Mondiale. Signori ve lo dico senza arrabbiarmi: sapete qual è la differenza tra noi e i nostri avversari? Loro stanno giocando una finale, noi no”.

Oltre questo, il quotidiano spagnolo AS ha ricostruito la storia del “taglio” di Benzema, out per infortunio dal quale aveva recuperate, allenandosi tranquillamente col Real Madrid giorni prima la finale. Dopo gli accertamenti in un ospedale di Doha e il rientro in hotel, Deschamps e il medico Frank Le Gal si sarebbero presentati nella stanza di Benzema per comunicargli che avrebbe dovuto lasciare il ritiro a causa dell’infortunio. Il medico sarebbe stato molto netto e freddo con il giocatore, mentre il ct sarebbe rimasto in silenzio. Qui Benzema, non avrebbe fatto obiezioni e sarebbe partito con il primo volo per Madrid per cominciare subito la riabilitazione, che lo ha fatto guarire praticamente in una settimana, ma mai richiamato nonostante la mancata sostituzione nella lista dei 26.