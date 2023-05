Europa League, Juventus-Siviglia in chiaro su Rai 1. Roma-Bayer su TV8

Le semifinali di Europa League Juventus-Siviglia e Roma-Bayer Leverkusen saranno trasmesse in tv anche in chiaro. Le partite – riconosciute eventi di interesse nazionale come la doppia semifinale di Champions League tra Milan e Inter – potranno dunque essere seguite, oltre che su Sky e Dazn, anche tra Rai 1 e TV8 secondo questo schema: la gara di andata Juventus-Siviglia andrà in onda su Rai 1, mentre Roma-Bayer Leverkusen potrà essere seguita su TV8. Al ritorno l’opposto: Siviglia-Juventus su TV8, Bayer Leverkusen-Roma su Rai 1. La finale in caso di qualificazione di almeno un’italiana sarà trasmessa su Rai 1.

Giovedì 11 maggio

Ore 21.00 Juventus – Siviglia (Rai 1)

Ore 21.00 Roma – Bayer Leverkusen (TV8)

Giovedì 18 maggio

Ore 21.00 Siviglia – Juventus (TV8)

Ore 21.00 Bayer Leverkusen – Roma (Rai 1)