Esibizione Abu Dhabi 2022 in tv: dove vedere il Mubadala World Tennis Championship, canale e streaming

Dove vedere in tv e streaming il Mubadala World Tennis Championship 2022, torneo di esibizione ad Abu Dhabi. Manca sempre all’inizio della stagione tennistica 2023 ed i migliori giocatori del circuito vogliono farsi trovare pronti. Dopo la Diriyah Tennis Cup in Arabia Saudita, vinta da Taylor Fritz, si resta in Medio Oriente. Negli Emirati Arabi Uniti si sfideranno tanti tennisti di livello a caccia del titolo. Spicca la presenza del numero uno al mondo Carlos Alcaraz, reduce da un infortunio agli addominali che l’ha costretto a rinunciare alle Atp Finals di Torino.

CALENDARIO, PROGRAMMA E ORARI

MONTEPREMI

L’appuntamento con l’esibizione di Abu Dhabi 2022 è da venerdì 16 a domenica 18 dicembre su Sky Sport. L’emittente, che detiene in esclusiva i diritti tv, trasmetterà tutti e sette gli incontri su Sky Sport Tennis (canale 205). Sarà inoltre possibile seguire l’evento anche in streaming su NOW e Sky Go.