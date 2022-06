Cagliari: il prossimo 3 luglio al via il raduno ad Assemini, dal 4 iniziano gli allenamenti

by Christian Poliseno

I tifosi del Cagliari - Foto Antonio Fraioli

La prossima domenica 3 luglio inizierà la nuova stagione del Cagliari: il club neo-cadetto, si ritroverà infatti alle 19 al Centro sportivo di Assemini per iniziare il ritiro precampionato; dal giorno dopo invece, lunedì 4 luglio, inizieranno agli allenamenti. Ad Asseminello, Liverani metterà sotto i suoi ragazzi in doppie sedute fissate al mattino (9.30) e al pomeriggio (18). Match amichevoli che coinvolgeranno delle selezioni di calciatori di squadre sarde sono in programma il 10 e il 12 luglio. A chiusura del ritiro, la tradizionale partita con l’Olbia, primo impegno contro una compagine professionista: il “Trofeo Sardegna” si giocherà sabato 23 luglio allo stadio Nespoli alle ore 19.30. E ancora, la settimana successiva due amichevoli internazionali: mercoledì 27 il Cagliari sfiderà in Francia alle ore 19.30 lo Strasburgo, squadra che ha chiuso la Ligue 1 al 6° posto, e poi in Inghilterra, domenica 31 contro il Leeds, club della Premier, alle ore 18 ad Elland Road.