Borussia Dortmund, Bellingham dice no a 14 milioni a stagione. Il Real Madrid ne offre 20

Come riporta il quotidiano tedesco Bild, Jude Bellingham ha respinto l’ultima offerta di rinnovo del contratto in scadenza nel 2025, avanzata dal Borussia Dortmund. La società tedesca avrebbe prodotto il massimo sforzo, arrivando ad offrire 14 milioni a stagione. Una cifra importante, ma decisamente inferiore ai 20 milioni annuali che, sempre secondo Bild, il Real è pronto a offrire fino al 2029 al talento inglese. A questo punto il Borussia Dortmund è pronto a sedersi e ascoltare le offerte in estate. La richiesta per il cartellino del giocatore parte da 150 milioni, ma il contratto in scadenza nel 2025 potrebbe cambiare le cose. E il Real Madrid sembra aver superato la concorrenza delle altre big europee grazie all’accordo verbale con Bellingham.