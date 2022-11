Biathlon, individuale femminile Kontiolahti 2022 in tv: programma, orari e tv

Il programma con gli orari e la diretta streaming dell’individuale femminile di Kontiolahti 2022, prima tappa della Coppa del Mondo 2022/2023 di biathlon. Dopo gli uomini, è il momento anche per le donne di tornare in pista per la prima gara di questa lunga stagione. Appuntamento domani, 30 novembre, a partire dalle ore 13.15. Convocate cinque azzurre: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Michela Carrara, Samuela Comola e Rebecca Passler. La gara verrà trasmessa in diretta su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata a Eurosport Player.

