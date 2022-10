Atp Napoli 2022, ufficiale: wild card assegnate a Nardi e Cobolli

Sono state ufficialmente assegnate le wild card per l’Atp 250 di Napoli 2022, in programma da lunedì 17 a domenica 23 ottobre. Oltra alla già annunciata presenza di Matteo Berrettini, reduce dalla prematura eliminazione a Firenze, sono stati premiati due giovani azzurri. Si tratta di Luca Nardi e Flavio Cobolli, entrambi ancora in corsa per un posto alle NextGen Finals di Milano. Nardi aveva dovuto rifiutare la wild card a Firenze a causa di un problema fisico accusato durante lo splendido torneo di Astana, in cui si era arreso solo in due-tie break a Tsitsipas. Cobolli ha invece ben figurato in Toscana, superando le qualificazioni e sfiorando la vittoria all’esordio contro Moutet. Entrambi proveranno a riscattarsi davanti al pubblico napoletano.