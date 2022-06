Tiro con l’arco, Europei Monaco 2022: oro per gli azzurri del ricurvo, Spagna ko

by Deborah Sartori

Mauro Nespoli, foto World Archery

L’Italia maschile dell’arco olimpico è Campione d’Europa. Gli azzurri Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi battono la Spagna nettamente (5-1) nella finale degli Europei di Monaco 2022 di tiro con l’arco. Dopo le due medaglie d’argento in Coppa del Mondo, la squadra azzurra del ricurvo sale sul primo gradino del podio nella rassegna continentale. Avvio deciso del terzetto italiano, che sfrutta le sbavature degli iberici Acha, Alvarino Garcia, Castro e vince 56-48 portandosi subito sul 2-0. La Spagna fatica a trovare ritmo e i tanti ‘8’ la condannano anche nella seconda frazione (55-52). Spalle al muro, gli iberici tentano il tutto per tutto nel terzo set, ma i tre ’10’ consecutivi degli azzurri valgono la parità (58-58) ed è dunque vittoria Italia per 5-1. Si tratta della seconda medaglia azzurra in questi Europei, dopo l’argento della squadra femminile compound di ieri.