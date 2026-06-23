WTA Eastbourne, Paolini fuori all’esordio: Tatjana Maria vince in due set

La toscana, al rientro dopo l’infortunio al piede destro rimediato a Parigi, cede 6-4 6-3 contro la tedesca, specialista dell’erba e vincitrice del Queen’s nel 2025.

Paolini eliminata subito a Eastbourne

Jasmine Paolini esce di scena al debutto nel torneo WTA di Eastbourne, ultimo appuntamento sull’erba prima di Wimbledon.

La tennista toscana, testa di serie numero uno del tabellone, è stata battuta dalla tedesca Tatjana Maria in due set con il punteggio di 6-4 6-3.

Per Paolini si trattava del ritorno in campo dopo l’infortunio al piede destro rimediato a Parigi.

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Avvio positivo, poi la rimonta di Maria

L’inizio del match aveva fatto sperare in una giornata diversa. Paolini era riuscita a strappare subito il servizio all’avversaria, portandosi avanti 3-0 nel primo set.

Con il passare dei game, però, il tennis di Maria, fatto di back, slice e variazioni continue, ha iniziato a mettere in difficoltà l’azzurra.

Paolini è diventata più fallosa sia da fondo campo sia a rete, subendo due break consecutivi e cedendo il primo parziale per 6-4. Pesante il dato degli errori gratuiti: 22 per l’italiana contro gli 8 della tedesca.

Secondo set ancora in salita

Anche nel secondo set Maria è partita meglio, conquistando due break immediati e portandosi sul 4-1.

Paolini ha provato a rientrare nel match, accorciando fino al 4-3, ma nel finale ha perso nuovamente il servizio. La tedesca ha così chiuso l’incontro al terzo match point con il 6-3 definitivo.

Verso Wimbledon con un test complicato alle spalle

Non era un sorteggio semplice per Paolini, opposta a una giocatrice molto adatta all’erba e già vincitrice del Queen’s nel 2025.

L’eliminazione a Eastbourne lascia comunque all’azzurra qualche giorno per recuperare energie e prepararsi a Wimbledon, terzo Slam della stagione.