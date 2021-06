Wta Bol 2021: titolo e best ranking per Jasmine Paolini

by Antonio Sepe

Jasmine Paolini - Foto Adelchi Fioriti

Jasmine Paolini è la campionessa del Wta di Bol 2021. Settimana da urlo per la giocatrice azzurra, reduce da un buon secondo turno centrato al Roland Garros. Sempre sulla terra rossa, la tennista toscana si è spinta fino in finale dove ha superato l’olandese Arantxa Rus. 6-2 7-6(4) il punteggio finale maturato in un’ora e tre quarti, che ha permesso a Paolini di ottenere far suo il titolo. Un’impresa che non le era riuscita qualche settimana fa, quando a Saint-Malo ci andò vicina ma fu sconfitta in finale dall’elvetica Golubic. Un successo molto importante per Jasmine, che ritoccherà il proprio best ranking entrano tra le prime 90 del mondo per la prima volta in carriera. A partire da lunedì prossimo, l’azzurro occuperà l’87esima posizione del ranking Wta.