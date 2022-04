Wta Bogotà 2022, buona la prima per Stefanini: sconfitta Papamichail in due set

by Davide Triolo

Lucrezia Stefanini - Foto Marta Magni

Lucrezia Stefanini ha esordito nel migliore dei modi al Wta 250 di Bogotà 2022, regalandosi un successo al debutto ai danni di Despina Papamichail. L’azzurro ha mostrato le sue qualità sul rosso colombiano, superando l’avversaria ellenica mediante il punteggio di 6-3, 6-4. Match tutto sommato equilibrato dal punto di vista puramente tattico, sebbene l’azzurra abbia inciso maggiormente con il proprio bagaglio di colpi da fondocampo; spesso prendendo l’iniziativa e accelerando con convinzione. Niente da fare per la meno quotata greca, seppur volenterosa di far bene e applicatasi per questo obiettivo, considerando la maggiore e più efficace vérve offensiva dell’avversaria. L’azzurra Stefanini ha chiuso la pratica in due set, con un break per parziale a decidere le sorti del delicato incontro d’esordio; la giovane toscana, peculiare in quanto sia dal rovescio che dal dritto a due mani, attende al secondo turno la vincente della sfida tra Harriet Dart ed Elina Avanesyan. Aspettando Sara Errani, subito bene il movimento azzurro in Colombia.

