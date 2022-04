Wta 1000 Madrid 2022: programma, orari ed ordine di gioco martedì 26 aprile con Trevisan e Bronzetti

by Enrico Ricciulli

Lucia Bronzetti - Foto Ray Giubilo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta 1000 di Madrid 2022 per la giornata di martedì 26 aprile. Alla Caja Magica iniziano le qualificazioni. Lucia Bronzetti e Martina Trevisan sono programmate entrambe sull’Arantxa Sanchez Stadium. La romagnola è pianificata come secondo incontro di giornata contro la spagnola Martinez Cirez, subito dopo la sfida tra l’iberica Bouzas Maneiro e la slovacca Schmiedlova. La toscana inizierà subito dopo il match della connazionale contro la padrona di casa Bucsa. Si inizia alle ore 11:00 nella capitale spagnola. Di seguito il programma dettagliato del campo delle due giocatrici azzurre impegnate.

IL PROGRAMMA COMPLETO CON TUTTI I CAMPI

IL PROGRAMMA DEL CAMPO CENTRALE (INIZIO ALLE ORE 11:00)

Bouzas Maneiro vs (23) Schmiedlova

A seguire: Martinez Cirez vs (16) Bronzetti

A seguire: Bucsa vs (17) Trevisan

A seguire: (1) Alexandrova vs Korpatsch