Wta 1000 Madrid 2022, Bronzetti ok all’esordio nelle quali: bene anche Trevisan

by Enrico Ricciulli

Martina Trevisan - Foto Ray Giubilo

Lucia Bronzetti è al turno decisivo delle qualificazioni del torneo Wta 1000 di Madrid 2022. La romagnola ha superato la wild card spagnola Carlota Martinez Cirez con il punteggio di 7-6(8) 6-0 dopo un’ora e quaranta minuti di partita. L’azzurra si giocherà l’accesso al main draw madrileno contro una tra la croata Martic o l’ungherese Galfi, in campo nel pomeriggio sui campi in altura della Caja Magica. Continua lo splendido momento della tennista italiana, reduce dal trionfo nel Itf di Chiasso (Svizzera). Lucia quest’oggi è venuta a capo di un primo set tutt’altro che semplice.

La numero 441 del mondo, infatti, per ben due volte si è trovata avanti di un break ed ha anche servito per il parziale sopra 5-4. Bronzetti è riuscita ad arrampicarsi al tie-break. Qui è salita immediatamente sul 5-2 prima di subire il veemente rientro dell’iberica. Questa è riuscita a procurarsi ben tre set point ma, alla fine, l’italiana è riuscita a chiudere per dieci punti ad otto alla prima occasione a sua disposizione. Nel secondo set la musica è cambiata. La romagnola non ha messo a segno il break nel primo, terzo e quinto gioco senza concedere alcuna occasione di ritorno ad un’avversaria sicuramente frustrata dalle tante occasioni perse in precedenza.

Molto bene anche Martina Trevisan, qualificatasi anche lei per il turno decisivo delle qualificazioni del torneo Wta 1000 di Madrid 2022. Tutto facile per la toscana contro l’altra wild card spagnola Cristina Bucsa, demolita per 6-1 6-3 in meno di un’ora di gioco. L’azzurra al turno decisivo troverà un’avversaria molto ostica. Si tratta dell’estone Kaia Kanepi, che ha passeggiato sulla britannica Dart con un severissimo 6-1 6-1. Questo pomeriggio Trevisan, dopo aver dominato il primo parziale, è stata brava a riprendersi dopo qualche game di appannamento nel corso del secondo. L’iberica infatti, sotto 2-0, è riuscita a rimontare il break di svantaggio issandosi sul 3-2. Qui l’italiana ha ripreso a macinare e, grazie ad uno splendido parziale di 4-0 è andata a porre fine alla questione.