Wimbledon, Sinner pronto a difendere il titolo: “Non difendiamo, cerchiamo di prenderci le cose”

Il numero uno del mondo parla da Londra in vista del terzo Slam della stagione: l’azzurro tornerà sull’erba senza match ufficiali di preparazione, ma con fiducia dopo un blocco intenso di allenamenti.

Sinner verso Wimbledon: “È bello essere di nuovo qui”

Jannik Sinner è già proiettato su Wimbledon. Il numero uno del mondo, pronto a tornare sui prati londinesi per il terzo Slam della stagione, ha raccontato le proprie sensazioni dalle colonne di “Vogue”, a pochi giorni dall’esordio previsto lunedì prossimo.

“Qui si percepiscono davvero la storia e il prestigio di giocare. Tutto ciò che ruota attorno al torneo è diverso rispetto agli altri eventi ed è l’unico grande appuntamento che abbiamo su questa superficie. Quindi è molto bello essere di nuovo qui e condividere questo momento con la mia squadra”.

L’altoatesino si presenterà all’All England Club da campione in carica, dopo il titolo conquistato nel 2025.

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“Non difendiamo, cerchiamo di andare a prenderci le cose”

Sinner ha spiegato di voler affrontare il torneo con lo stesso atteggiamento di sempre, senza lasciarsi condizionare dal peso del titolo da difendere.

“Affronto la situazione nello stesso modo. Dico sempre che non difendiamo, ma cerchiamo di andare a prenderci le cose, e spero che riusciremo a farlo. So che è un torneo lungo. Il modo in cui inizierò sarà molto importante. Non ho giocato nessuna partita sull’erba, quindi la prima partita – o le prime partite – saranno difficili. Ma se riuscirò a superarle, so che la fiducia sull’erba potrà tornare, insieme alle buone sensazioni. Al momento stiamo solo cercando di trovare un buon ritmo sull’erba, poi vedremo come andrà il torneo”, ha aggiunto l’altoatesino.

Il debutto sarà quindi un passaggio delicato, soprattutto perché Sinner arriverà a Wimbledon senza aver disputato incontri ufficiali sull’erba nelle settimane precedenti.

La pausa dopo il Roland Garros

Dopo l’uscita anticipata dal Roland Garros, Sinner ha scelto di fermarsi per qualche giorno prima di riprendere il lavoro con il proprio team.

“Mi sono preso una settimana di pausa e ho trascorso un po’ di tempo con i miei amici e la mia famiglia, cosa che per me è stata davvero importante. Poi siamo tornati subito ad allenarci, perché ora ci aspetta un periodo molto intenso: Wimbledon, naturalmente, ma abbiamo lavorato molto anche in vista della tournee americana successiva. Di solito non abbiamo molto tempo per prepararci per quella parte della stagione. Cerco sempre di vedere gli aspetti positivi nelle situazioni, e l’aspetto positivo dell’essere uscito presto dal Roland Garros, anche se ovviamente sarei voluto andare più avanti, è stato avere un po’ di tempo in più”, ha detto ancora Sinner.

Il numero uno del mondo ha sottolineato come il tempo extra sia stato utile per lavorare sul fisico e preparare non solo Wimbledon, ma anche la successiva fase della stagione.

“Sto bene fisicamente e mentalmente”

Sinner arriva a Londra con sensazioni positive, sia dal punto di vista atletico sia da quello mentale.

“Cerchiamo di sfruttare al massimo ogni giornata, quindi ci sono state molte lunghe sessioni di allenamento, e sono molto contento della forma fisica e dello stato mentale in cui mi trovo in questo momento”, ha precisato l’azzurro.

Poi la chiusura sulle sue condizioni: “Mi sento bene. Abbiamo lavorato molto nelle ultime settimane, quindi fisicamente sono in ottime condizioni. Ho giocato tanto negli ultimi mesi, quindi un buon blocco di allenamento era davvero necessario per permettere al mio corpo di tornare più forte, e ho recuperato bene. Ma la cosa più importante per me è stare bene mentalmente, e sono molto felice di essere qui a Londra. Spero di riuscire a competere nel miglior modo possibile”, ha concluso Sinner.

Wimbledon, Sinner riparte da campione in carica

Per Sinner comincia dunque un nuovo Wimbledon da osservato speciale. L’azzurro arriva da numero uno del mondo e da campione in carica, ma anche con l’incognita del primo impatto sull’erba.

La chiave, come ha spiegato lo stesso altoatesino, sarà superare le prime partite e ritrovare ritmo, fiducia e sensazioni su una superficie che richiede adattamento immediato.