Wimbledon, qualificazioni: il sorteggio delle italiane, dura per Bronzetti

Lucia Bronzetti e le altre italiane qualificate hanno gli accoppiamenti per Wimbledon 2026: le avversarie e chi ha più possibilità di farcela

L’erba di Londra chiama, il sogno del tabellone principale a Wimbledon deve essere coltivato, ma arrivarci non è così semplice. Tutto è pronto: le italiane scendono in campo nel torneo di qualificazione di Wimbledon 2026, pronte a sudarsi ogni singolo game per un obiettivo enorme.

Se Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto hanno già staccato il biglietto per il main draw grazie al ranking, sono cinque le tenniste italiane che dovranno passare dal tabellone cadetto per unirsi al club delle migliori.

I riflettori sono puntati su Lucia Bronzetti, ventesima testa di serie del seeding, che nel turno d’esordio dovrà vedersela con l’australiana Maddison Inglis, interprete insidiosa sui prati inglesi.

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Sarà ancora più difficile per Lisa Pigato: la numero 28 del tabellone non ha ancora molta esperienza sull’erba, e troverà al primo ostacolo la tedesca Noma Noha Akugue.

I sorteggi per qualificarsi a Wimbledon

Tyra Grant se la vedrà brutta contro la testa di serie numero 18, l’australiana Tailah Preston, in un match che richiederà nervi saldi.

Dovranno farsi valere sin dal primo turno anche Nuria Brancaccio, che sarà contro la spagnola Andrea Lazaro Garcia, e Lucrezia Stefanini, che incrocerà l’argentina Luisina Giovannini.

Un sorteggio che non regala nulla, con insidie nascoste dietro ogni avversaria. Servirà il carattere tipico delle azzurre per trasformare queste sfide in un pass per il Centre Court. L’appuntamento è per domani: si inizia a spingere sui prati del prestigioso All England Club.