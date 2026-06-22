Wimbledon, Cinà parte forte nelle qualificazioni: Cadenasso battuto nel derby italiano

Il palermitano supera il connazionale con un netto 6-3 6-2 in poco più di un’ora e accede al secondo turno del tabellone cadetto: ora sfiderà il francese Hugo Gaston.

Wimbledon, Cinà supera Cadenasso al primo turno delle qualificazioni

Ottimo esordio per Federico Cinà nel primo turno delle qualificazioni al tabellone principale di Wimbledon. Il tennista palermitano, classe 2007, ha vinto il derby italiano contro Gianluca Cadenasso con il punteggio di 6-3 6-2, chiudendo la partita in appena 61 minuti.

Arriva così il primo verdetto azzurro nel tabellone cadetto dei Championships, con Cinà che prosegue la sua corsa verso il main draw sull’erba londinese.

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Prestazione convincente del palermitano

Cinà, numero 180 del ranking ATP, ha mostrato fin dalle prime battute una maggiore confidenza con la superficie. Il palermitano ha imposto ritmo e qualità tecnica, mettendo in difficoltà Cadenasso, numero 192 del mondo, con un servizio efficace e un rovescio particolarmente incisivo.

La differenza è emersa soprattutto negli scambi da fondo, dove Cinà è riuscito a comandare con continuità senza concedere reali possibilità al connazionale.

Ora la sfida con Hugo Gaston

Missione compiuta dunque per il giovane siciliano, che approda al secondo turno delle qualificazioni di Wimbledon.

Il prossimo ostacolo sarà il francese Hugo Gaston, quinta testa di serie del tabellone cadetto. Una sfida più impegnativa, ma Cinà ci arriva dopo un debutto solido e senza sbavature.