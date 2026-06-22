Wimbledon, Cecchinato eliminato: Nardi e Pellegrino vanno avanti

L’Italia va avanti solo in parte a Wimbledon nelle qualificazioni per il tabellone principale al maschile: gli Azzurri salutano Cecchinato
Giornata a tinte alternate per gli Azzurri a Roehampton, dove il primo turno delle qualificazioni di Wimbledon 2026 sorride a Luca Nardi e Andrea Pellegrino, ma volta le spalle a Marco Cecchinato.
Il pesarese è il più convincente: bastano 72 minuti per liquidare il giapponese Rio Noguchi con un perentorio 6-2 6-3. Sette ace, zero doppi falli e un 78% di prime in campo raccontano la superiorità di un Nardi ispirato, ora atteso dal test ben più impegnativo contro il finlandese Otto Virtanen, specialista sui prati.
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Soffre invece, ma alla fine vince, Andrea Pellegrino. Il pugliese, numero 131 ATP, deve rimontare il britannico Jay Clarke dopo aver perso il primo set 2-6. Nel tie-break del secondo parziale l’azzurro si salva dal match point e trascina la sfida al decisivo, dove un break nel nono game gli regala il 6-4 finale e l’accesso al secondo turno contro l’americano Tristan Boyer.
Cecchinato saluta Wimbledon già alle qualificazioni
Stop secco invece per Marco Cecchinato, sconfitto in un’ora e 38 minuti dal cileno Tomas Barrios Vera, testa di serie numero 20. Il siciliano cede 7-6(2) 6-3, tradito da un tie-break disastroso nel primo set e da otto palle break concesse. Per lui, si chiude il sogno di centrare il tabellone principale di Wimbledon.
Due pass per il turno successivo, un’eliminazione pesante: il bilancio degli azzurri racconta un’Italia del tennis che lotta, con Nardi e Pellegrino chiamati a confermare già domani.