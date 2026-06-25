Verso Wimbledon 2026: come arriva Sinner e chi sono i principali avversari

Jannik Sinner vuole arrivare fino in fondo a Wimbledon 2026: il tempo stringe, la condizione cresce. Chi sono i favoriti sull’erba

L’erba inglese è pronta a scrivere un nuovo capitolo di storia. A Wimbledon 2026 i riflettori sono tutti puntati su Jannik Sinner, chiamato all’impresa di confermare lo scettro conquistato dodici mesi fa.

Il tennista azzurro si presenta ai nastri di partenza con la consapevolezza del campione maturo – da primo al mondo -, pronto a difendere il trono sulla superficie più rapida e imprevedibile del circuito. Il suo tennis aggressivo e la solidità da fondo campo lo rendono il favorito numero uno per il bis londinese.

Tuttavia, le insidie non mancano. Le sue condizioni fisiche sono in crescita, ma un po’ di dubbi restano: andranno sfatati nel corso del torneo. La vera sfida arriva da Alexander Zverev, determinato a sfatare una volta per tutte la sua storica allergia all’erba.

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Il tedesco ha sempre faticato sull’erba, uscendo spesso prematuramente nei turni iniziali, ma quest’anno si presenta con una condizione fisica e mentale ritrovata. Per Zverev, il prato di Londra rappresenta una grande occasione per riscattarsi e centrare quel Slam che manca ancora in bacheca.

Gli altri favoriti a Wimbledon 2026

Accanto a loro, c’è la solita lista pronta a sfruttare ogni singolo errore. Carlos Alcaraz e Novak Djokovic non intendono certo fare da semplici comparse in un torneo dove ogni punto pesa come un macigno.

Sarà un torneo di fuoco. Sinner dovrà gestire l’enorme peso dell’essere il favorito numero uno, mentre Zverev cercherà di trasformare la sua storica maledizione in leggenda.