Tabellone qualificazioni Atp Pune 2023, presenti Cobolli e Bellucci

Una volta chiusa la United Cup, che ha inaugurato la nuova stagione tennista, è arrivato il momento di iniziare a fare sul serio con i primi tornei in singolare. Uno dei primi appuntamenti è quello con il torneo Atp di Pune 2023, che andrà in scena da lunedì 9 a domenica 15 gennaio. Prima di partire con il main-draw, però, ci saranno le qualificazioni di questa manifestazione, che vedranno protagonisti anche due atleti azzurri. Si tratta di Flavio Cobolli, che nel primo turno affronterà l’indiano Balsekar, e di Mattia Bellucci, che se la vedrà contro il tedesco Peter Gojowiczyk. Ecco gli spot dei due tennisti italiani in gara.

GLI SPOT DEGLI AZZURRI

(1) Eubanks vs Colar

(WC) Balsekar vs (5) Cobolli

(3) Bellucci vs Gojowiczyk

(WC) Ramanathan vs (6) Virtanen