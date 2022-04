Sonego-Djere in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2022

by Enrico Ricciulli

Lorenzo Sonego - Foto Marta Magni

Lorenzo Sonego se la vedrà contro il serbo Laslo Djere nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Il torinese, grazie alla super vittoria contro il biellorusso Ivashka, si è messo alle spalle un periodo davvero buio a livello di risultati. Si presentava nel Principato, infatti, dopo tre eliminazioni consecutive al primo turno. Nel mezzo anche la delusione personale in Coppa Davis contro lo slovacco Horansky in quel di Bratislava. Il suo avversario odierno gli regala ottimi ricordi.

Tra Sonego e Djere, infatti, si sono disputati ben quattro precedenti e l’italiano ha prevalso in tre occasioni (compresa la memorabile finale al Sardegna Open lo scorso anno). Anche oggi sarà battaglia, come da tradizione tra questi due tennisti. Sonego dovrà essere bravo soprattutto a non spazientirsi contro un giocatore estremamente solido e che non concede punti di riferimento. Djere è arrivato a Montecarlo dopo la buona semifinale ottenuta a Marrakech e dunque è in fiducia. Vedremo se Sonego riuscirà a confermare la tradizione positiva contro il nativo di Senta.

Sonego e Djere scenderanno in campo oggi (mercoledì 13 aprile). I due giocatori sono pianificati come primo incontro di giornata sul ‘Court 2’. La diretta televisiva della sfida sarà affidata a Sky Sport mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Saranno disponibili anche delle live streaming attraverso le piattaforme Sky Go e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà Sonego-Djere. Il nostro sito garantirà una diretta testuale dell’evento ed accompagnerà i propri lettori con aggiornamenti, approfondimenti ed highlights per tutta la durata del prestigioso appuntamento monegasco.