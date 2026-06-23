Sinner torna in campo al Giorgio Armani Tennis Classic: orari e dove vederlo in tv

Il numero 1 del mondo sarà protagonista all’Hurlingham Club di Londra a meno di una settimana da Wimbledon. In campo anche Cobolli, Darderi e Flavia Pennetta.

Sinner al Giorgio Armani Tennis Classic

Jannik Sinner torna in campo sull’erba di Londra. Oggi, martedì 23 giugno, prende il via il “Giorgio Armani Tennis Classic”, storico torneo esibizione in programma all’Hurlingham Club, con diretta tv e streaming.

Il tennista azzurro sarà tra i grandi protagonisti dell’evento a meno di una settimana dall’esordio a Wimbledon. Insieme al numero 1 del mondo ci saranno anche Flavio Cobolli, finalista a Parigi, Luciano Darderi e Flavia Pennetta, che tornerà a giocare in doppio.

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Il rientro dopo il Roland Garros

Per Sinner si tratta del rientro in campo dopo il malessere accusato al Roland Garros, dove il suo percorso si era interrotto al secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo.

L’esibizione londinese rappresenta dunque un passaggio utile per ritrovare ritmo e sensazioni sull’erba in vista del terzo Slam della stagione.

Programma e orari del torneo

Il “Giorgio Armani Tennis Classic” inizierà oggi, martedì 23 giugno, con due partite in programma a partire dalle ore 18: una di singolare e una di doppio.

Da mercoledì 24 giugno, invece, il programma prevede tre match al giorno, con inizio alle 15.30 ora italiana. Il torneo proseguirà fino a sabato, giornata conclusiva dell’evento.

Dove vedere Sinner in tv e streaming

Le partite di Jannik Sinner al “Giorgio Armani Tennis Classic” saranno trasmesse in diretta televisiva e in chiaro sui canali di SuperTennis.

Gli incontri saranno disponibili anche in streaming sulla piattaforma web di SuperTennis e su SuperTenniX per gli abbonati.