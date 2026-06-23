Qualificazioni Wimbledon, tre azzurre al secondo turno: avanti Grant, Bronzetti e Stefanini

Buon bilancio nella prima giornata del tabellone cadetto femminile: le italiane chiudono con tre vittorie e due eliminazioni. Fuori Nuria Brancaccio e Lisa Pigato.

Qualificazioni Wimbledon, buon avvio per le italiane

Comincia con un bilancio positivo il cammino delle tenniste italiane nelle qualificazioni femminili di Wimbledon. Nella prima giornata del tabellone cadetto sull’erba londinese, cinque azzurre sono scese in campo con l’obiettivo di avvicinarsi al main draw.

Il risultato complessivo è di tre vittorie e due sconfitte: passano al secondo turno Tyra Caterina Grant, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini, mentre si fermano subito Nuria Brancaccio e Lisa Pigato.

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Grant supera Preston in tre set

Bella vittoria per Tyra Caterina Grant. La giovane italo-americana, numero 173 del ranking WTA, ha battuto l’australiana Taylah Preston, numero 119 del mondo, con il punteggio di 6-1 2-6 6-4.

Grant ha dominato il primo set, poi ha accusato una flessione nel secondo parziale, permettendo all’avversaria di rientrare nel match. Nel terzo set, però, l’azzurra ha ritrovato solidità e lucidità nei momenti decisivi, conquistando il passaggio del turno.

Al secondo turno affronterà la taiwanese Joanna Garland, che ha sconfitto in rimonta la svizzera Celine Naef per 3-6 7-5 6-4.

Bronzetti ritrova una vittoria importante

Successo importante anche per Lucia Bronzetti, oggi numero 127 del mondo e alla ricerca di continuità dopo una fase complicata della stagione.

La romagnola ha superato l’australiana Maddison Inglis, numero 148 WTA, con il punteggio di 6-3 3-6 6-4. Una vittoria preziosa anche dal punto di vista del morale, arrivata al termine di una partita combattuta e risolta nel parziale decisivo.

Nel prossimo turno Bronzetti se la vedrà con la lituana Justina Mikulskyte, numero 243 del ranking mondiale.

Stefanini vince due tie-break contro Giovannini

Avanza anche Lucrezia Stefanini. La tennista fiorentina, numero 163 WTA, ha battuto l’argentina Luisina Giovannini, numero 166 del mondo, in due set molto equilibrati.

Il match si è chiuso con il punteggio di 7-6(6) 7-6(5), con Stefanini brava a gestire meglio entrambi i tie-break.

Al secondo turno l’azzurra affronterà la polacca Katarzyna Kawa, numero 14 del seeding delle qualificazioni e numero 121 WTA.

Fuori Brancaccio e Pigato

Si interrompe invece al primo turno il percorso di Nuria Brancaccio e Lisa Pigato.

Brancaccio, numero 170 WTA, è stata eliminata dalla spagnola Andrea Lázaro García, numero 150 del ranking, che si è imposta in due set con il punteggio di 6-3 6-4.

Pigato, numero 134 del mondo, ha invece ceduto alla tedesca Noma Noha Akugue, numero 152 WTA, con il punteggio di 7-6(2) 6-3.

Il bilancio della giornata

Il primo turno delle qualificazioni femminili di Wimbledon consegna dunque tre italiane ancora in corsa: Grant, Bronzetti e Stefanini.

Per tutte e tre il prossimo match sarà un passaggio importante nella corsa verso il tabellone principale dello Slam londinese.