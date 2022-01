Paolini-Schmiedlova in tv stanotte: orario, canale e diretta streaming Wta Melbourne 2 2022

by Davide Triolo

Jasmine Paolini - Foto Ray Giubilo

Jasmine Paolini affronterà Anna Karolina Schmiedlova al primo turno del Wta 250 di Melbourne 2 2022. L’azzurra proverà a ripartire al meglio dopo una stagione eccezionale, con crescita visibile e costante; primo titolo in carriera a Portoroz e volontà di non fermarsi. La slovacca possiede caratteristiche tipiche della tennista new-style, solida da fondocampo e abile al servizio, con la potenza dei colpi tra le abilità che più la contraddistinguono. I progressi con la prima e il super dritto di Paolini potrebbero far la differenza, sebbene l’incontro si presenti come equilibrato. L’italiana cercherà di partire con il piede giusto in Australia, tappa importante in ottica Australian Open, primo appuntamento Slam.

La sfida tra l’azzurra e la slovacca si svolgerà durante la notte tra lunedì 3 e martedì 4 gennaio, come terzo incontro sul Campo 5 a partire dalle ore 00.00 (dopo Govortsova-Kuzmova). I diritti dell’evento appartengono a SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), emittente che potrà offrire la fruizione dell’evento tramite la piattaforma SuperTennix (gratuita per gli abbonati Fit o disponibile previo abbonamento al portale di riferimento). Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sul confronto tra Paolini e Schmiedlova. Tutto pronto per l’inizio di stagione della toscana, tra le esponenti di spicco del movimento tennistico italiano.