Paolini punta Wimbledon: ritorno a Eastbourne dopo l’infortunio, quando gioca

Jasmine Paolini vuole tornare al top dopo un periodo difficile tra mancati risultati e infortuni: si riparte da Eastbourne, in vista di Wimbledon
Jasmine Paolini torna in campo dopo quasi un mese di assenza. L’ultima partita risale al 27 maggio, quando fu sconfitta al Roland Garros da Solana Sierra. I fastidi al piede, già presenti agli Internazionali d’Italia, l’hanno costretta al riposo.
Ora la tennista toscana cerca il riscatto sull’erba del torneo WTA 250 di Eastbourne, in vista di Wimbledon. Sarà un martedì di fuoco per l’azzurra, chiamata a disputare due partite in un solo giorno. Innanzitutto, scenderà in campo nel singolare.
Testa di serie numero uno, esordirà ai sedicesimi contro l’esperta tedesca Tatjana Maria, in programma alle ore 12:00 sul Campo Centrale. In caso di vittoria, agli ottavi affronterà la vincente tra l’ucraina Starodubtseva e la russa Zakharova.
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Il tabellone prevede un possibile quarto contro Valentova o Tomljanovic, e in semifinale l’ostica lettone Ostapenko. Dall’altra parte del draw spicca la statunitense Madison Keys, testa di serie numero due e grande favorita.
Tour de force per Paolini a Eastbourne: due match in un giorno
Subito dopo, giusto il tempo di rifiatare, Paolini si sposterà sul Campo 4 per il doppio. Insieme alla sua compagna Sara Errani, le campionesse Olimpiche affronteranno la coppia croata formata da Darija Jurak Schreiber e Antonia Ruzic.
Sarà il quarto match di giornata, dopo il minimo riposo garantito. L’esordio iniziale non sarà affatto semplice.
Ai quarti potrebbero trovare Kozyreva/Piter o Haverlag/Lumsden, mentre in semifinale l’ostacolo potrebbe essere rappresentato da Kenin/Ostapenko. Dall’altro lato del tabellone, le teste di serie numero uno Dabrowski e Stefani attendono anche le loro avversarie per la finale.