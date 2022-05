Internazionali BNL d’Italia 2022, Swiatek ai quarti di finale. Avanti anche Sabalenka

by Michele Muzzarelli

Iga Swiatek, Miami 2022 - foto Ray Giubilo

I risultati degli ottavi di finale femminili agli Internazionali BNL d’Italia 2022, con i match del Foro Italico che oggi hanno delineato il quadro dei quarti di finale femminili. Nessun problema per la numero uno del mondo Iga Swiatek, che ha superato Viktoria Azakenka per 6-4 6-1: la polacca parte malissimo e va sotto di due break sul 3-0 in favore della bielorussa, ma poi inanella un parziale da 12 game a due che lascia davvero poco spazio alle interpretazioni. A sfidare la dominatrice di inizio stagione sarà Bianca Andreescu, che ritrova smalto al Foro Italico e regola con un doppio 6-4 Petra Martic.

IL TABELLONE DEL TORNEO

Accede ai quarti di finale anche la testa di serie numero 3 del torneo, Aryna Sabalenka. La bielorussa ha avuto ragione della statunitense Jessica Pegula con il punteggio di 6-1 6-4 e adesso se la vedrà con un’altra giocatrice a stelle e strisce come Amanda Anisimova, che a sua volta ha avuto la meglio sulla connazionale Danielle Collins con un netto 6-2 6-2. Nella parte bassa del tabellone nessun problema per la numero 7 del mondo Ons Jabeur, che ha regolato per 6-3 6-2 la kazaka Putintseva, proveniente dalle qualificazioni. La tunisina domani sfiderà Maria Sakkari, greca numero 4 del seeding che ha superato Coco Gauff in due set con il punteggio di 6-4 7-5. Quarti di finale anche per Jill Teichmann, che perde il primo set al tiebreak ma rimonta l’altra kazaka Elena Rybakina con il punteggio di 6-7(3) 6-3 7-5.