Highlights Medvedev-Zverev 6-2 6-2, Masters 1000 Parigi-Bercy 2021 (VIDEO)

by Antonio Sepe 13

Gli highlights della semifinale Medvedev-Zverev del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2021. Successo in due set per il russo, che s’impone per 6-2 6-2 e stacca il pass per la finale. Prestazione maiuscola da parte del numero due del mondo, che raggiunge Novak Djokovic nell’atto conclusivo del torneo. In alto le immagini salienti con gli highlights dell’incontro: andiamo a vedere nel video i punti migliori di questo incontro.