Djokovic-Kecmanovic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Belgrado 2021

by Aliosha Bona

Novak Djokovic - Credit: Starsportphoto

Novak Djokovic affronta Miomir Kecmanovic agli ottavi di finale dell’Atp 250 di Belgrado 2021. Il numero uno del mondo ha esordito con una vittoria nel torneo di casa contro il coreano Kwon. Per il serbo si tratta del ritorno in campo dopo la sconfitta in quel di Montecarlo: ora il suo cammino si incrocia con il connazionale.

Il match andrà in scena venerdì 23 aprile, con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming disponibile sul sito ufficiale dell’emittente in questione. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sullo scontro tra gli azzurri.