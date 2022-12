Diriyah Tennis Cup 2022: trionfa un cinico Fritz, battuto Medvedev con due tie-break

Taylor Fritz batte Daniil Medvedev in due set col punteggio di 7-6(5) 7-6(3) e trionfa nella ricchissima esibizione saudita del Diriyah Tennis Cup 2022. Il tennista statunitense e il rivale russo sono protagonisti di un incontro giocato dal primo all’ultimo minuto sul filo dell’equilibrio, deciso soltanto dai dettagli e dalla maggiore lucidità da parte dell’americano che nei momenti decisivi ha maggiore prontezza: si godrà gli ingenti guadagni.

IL MATCH – Il tie-break con cui si chiude il primo set sta abbastanza stretto a Medvedev. Quest’ultimo, infatti, si procura ben sei palle break nei primi dodici giochi. In tutte le occasioni, però, Fritz è freddo e lucido nel cancellarle. L’atto conclusivo premia proprio il giocatore a stelle e strisce, che vola sul 6-3 e chiude sul proprio servizio al terzo set point a disposizione: 7-6(5). E sul filo dell’equilibrio è anche il secondo set, in cui undici dei dodici game si chiudono più o meno agevolmente in favore di chi è al servizio, eccetto il quarto gioco in cui Fritz deve annullare ben tre palle break, riuscendo a salvarsi. Si va così di nuovo al tie-break, ancora una volta Medvedev pecca di lucidità e cede 7-3 perdendo questa finale della ricca esibizione.