Bronzetti-Pigossi stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming United Cup 2023

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Laura Pigossi nel primo singolare di Italia-Brasile, incontro inaugurale nel Gruppo E della United Cup 2023 per gli azzurri capitanati da Vincenzo Santopadre. Inizia dal cemento outdoor di Brisbane la stagione della romagnola, che a novembre ha concluso un’annata strepitosa a livello di risultati. Grazie ad ottimi piazzamenti anche a livello Slam, infatti, si trova attualmente ad una manciata di punti dalle prime cinquanta giocatrici del mondo. L’azzurra partirà favorita nei confronti della brasiliana, classificata non di molto fuori dalla top cento. Il match, tuttavia, nasconde qualche insidia. La sudamericana, infatti, è giocatrice capace di rendere bene su tutte le superfici. Il computo dei precedenti è in perfetta parità (1-1). Bronzetti, però, si è aggiudicata al terzo e decisivo set l’ultimo, andato in scena lo scorso fine febbraio nelle qualificazioni sul veloce di Monterrey (Messico).

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

DOVE VEDERLA IN TV

CALENDARIO ITALIA

RISULTATI E CLASSIFICHE

IL REGOLAMENTO

TUTTE LE SQUADRE E I GIOCATORI

DISTRIBUZIONE PUNTI RANKING ATP/WTA

Bronzetti e Pigossi scenderanno in campo nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 dicembre. Le due giocatrici sono pianificate come secondo match di giornata sulla Pat Rafter Arena di Brisbane dalle ore 01:00 italiane (le ore 10:00 locali). La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che seguirà tutte le partite dell’Italia più una selezione delle altre sfide della fase a gironi oltre all’intera fase finale.

Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT), attraverso cui gli appassionati potranno seguire tutti i match della United Cup 2023. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Bronzetti e Pigossi. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti per tutta la durata della prestigiosa competizione a squadre.