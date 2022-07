Atp Umago 2022, impresa di Agamenone: batte Baez in rimonta e si regala i quarti di finale

by Alessio Vinciguerra

Franco Agamenone - Foto Antonio Fraioli

Arriva un’altra splendida vittoria per Franco Agamenone, che rimonta da 3-5 nel terzo set e supera Sebastian Baez, conquistando così i quarti di finale dell’Atp 250 di Umago 2022. Prosegue, quindi, la bellissima settimana del nativo di Rio Quarto, ormai stabilitosi da qualche anno in Puglia, che al suo secondo torneo sul circuito maggiore si toglie la soddisfazione di battere il n°32 del ranking mondiale. Una vittoria ricca di significato per un giocatore che ha battagliato per anni nel circuito prima ITF e poi challenger. Ora il derby contro Marco Cecchinato per un posto tra i primi quattro del torneo.

TABELLONE

MONTEPREMI E PRIZE MONEY

PRIMO SET – Baez parte meglio, si porta avanti sul 3-1, subisce il controbreak nel game successivo, ma è poi bravo a piazzare un parziale di otto punti a zero a metà set che di fatto decide le sorti di esso. Va avanti 5-2 e chiude poi 6-3.

SECONDO SET – E’ un Agamenone in formato deluxe quello che torna in campo nella seconda frazione. Parte con un break in apertura e pochi minuti più tardi vince un game di servizio fondamentale, nel quale annulla quattro palle del controbreak. L’azzurro allunga sul 4-1 e poi dilaga, strappando nuovamente il servizio all’avversario e chiudendo poi nel proprio turno di battuta per 6-1.

TERZO SET – Il parziale decisivo è un susseguirsi di emozioni: i due giocatori tengono bene i rispettivi turni di battuta fino al 3-3, qui Baez è prima bravo ad annullare due palle break in un game fiume e poi a mettere lui a segno il break a zero. Ma improvvisamente l’argentino si incarta, non concretizza l’occasione di servire per il match e in un batter d’occhio è di nuovo parità sul 5-5. L’inerzia è tutta dalla parte di Agamenone, che non si lascia sfuggire la chance: ai vantaggi fa un nuovo break e poi a trenta chiude con il proprio servizio, gettandosi a terra in un tripudio di emozioni e con il boato del pubblico che l’ha supportato per tutto il corso del match.