ATP Maiorca, Sonego eliminato da Kecmanovic in rimonta

Il torinese parte forte e domina il primo set, poi subisce la reazione del serbo che si impone 2-6 7-6 6-4. L’unico italiano ancora in corsa nel torneo spagnolo resta Luciano Darderi.

Sonego fuori agli ottavi a Maiorca

Lorenzo Sonego esce di scena agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Maiorca. Dopo il successo all’esordio contro Navone, il tennista torinese è stato sconfitto da Miomir Kecmanovic, numero 51 del mondo, che si è imposto in rimonta con il punteggio di 2-6 7-6 6-4.

Per Sonego si interrompe anche la striscia positiva contro il serbo, avversario contro cui non perdeva dal torneo di Rio de Janeiro del 2022.

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Primo set dominato dall’azzurro

L’avvio di partita aveva fatto pensare a un altro esito. Sonego ha dominato il primo set, chiudendolo 6-2, e anche nel secondo parziale sembrava avere in mano l’inerzia dell’incontro.

Sul 2-2 l’azzurro ha trovato il break, ma Kecmanovic ha reagito immediatamente, strappando per la prima volta il servizio al torinese e riportando il set in equilibrio.

Kecmanovic vince il tie-break e completa la rimonta

Il secondo set si è deciso al tie-break, dove Kecmanovic ha alzato il livello e si è imposto 7-4, portando la sfida al terzo.

Nel parziale decisivo Sonego ha visto calare la percentuale di prime in campo, scesa al 66% dopo essere rimasta sopra il 75% nei primi due set. Il momento chiave è arrivato nel settimo game, quando l’azzurro ha ceduto il servizio a zero.

Kecmanovic, invece, ha trovato maggiore efficacia con la prima di servizio e ha chiuso 6-4 al terzo match point, senza concedere altre chance di break.

Darderi unico italiano ancora in corsa

Con l’eliminazione di Sonego, l’unico italiano rimasto nel torneo di Maiorca è Luciano Darderi.

La testa di serie numero uno farà il suo debutto stagionale sull’erba contro il tedesco Yannick Hanfmann, in un match previsto intorno alle 17.30.