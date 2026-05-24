Alcaraz meglio di Sinner: lo spagnolo ha una cosa in più, la rivelazione - Sportface.it

Alcaraz meglio di Sinner: lo spagnolo ha una cosa in più, la rivelazione

La frase pesa perché arriva da uno che il tennis lo ha vissuto dentro, non da bordo campo con il taccuino in mano e basta.

Non è una bocciatura, almeno non sembra esserlo, però sposta il discorso su un punto che molti vedono e pochi dicono così chiaramente.

Il numero uno del mondo starebbe diventando sempre più difficile da battere, non solo per meriti suoi, ma anche perché tanti avversari entrerebbero in campo già un po’ piegati dall’idea di non farcela.

E qui il confronto diventa inevitabile.

Secondo Toni Nadal, Jannik Sinner non sarebbe “brillante” come Carlos Alcaraz, ma avrebbe qualcosa che oggi nel circuito pesa forse ancora di più: continuità, ordine, solidità mentale. Lo zio ed ex allenatore di Rafa Nadal lo ha detto a Radioestadio: “Jannik non è brillante come Carlos, ma è più costante e ha tutto”.

Confronto Alcaraz-Sinner, il pensiero di Nadal

Nadal non starebbe dicendo che Sinner sia inferiore, anzi. Il passaggio successivo chiarisce il senso: “Sta diventando sempre più difficile battere Sinner, anche solo avere la possibilità di metterlo in difficoltà. Quello che sta facendo è straordinario”.

La differenza, semmai, sarebbe estetica e caratteriale. Alcaraz accende, cambia ritmo, inventa, dà l’impressione di poter ribaltare uno scambio con una giocata fuori logica.

Sinner ti consuma, ti toglie spazio, ti fa sbagliare una palla dopo l’altra fino a quando il match sembra scivolare via senza un momento preciso in cui è davvero finito.

Gli avversari e quella resa silenziosa

La stoccata più dura Toni Nadal la riserva al circuito. Ricorda Ferrer, Berdych, Del Potro e Murray, giocatori che contro Djokovic, Federer e Nadal “non hanno mai smesso di lottare”. Oggi, secondo lui, “questo si è un po’ perso”.

È una lettura forte, forse anche discutibile, ma non campata in aria. Quando un giocatore domina, gli altri non perdono solo punti: perdono fiducia, piani, coraggio nelle scelte.