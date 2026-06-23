Tiro a Volo, nel weekend il 3° Gran Premio FITAV 2026 di Fossa Olimpica e Skeet

Sabato 27 e domenica 28 giugno appuntamento con Fossa Olimpica e Skeet Formula ISSF: al Tav Roma in pedana Eccellenza, Ladies e Settore Giovanile, mentre il Tav Conselice ospiterà tutte le categorie e qualifiche dello Skeet.

Tiro a Volo, fine settimana con il 3° Gran Premio FITAV 2026

Il calendario federale entra nel vivo con il 3° Gran Premio FITAV 2026. Nel fine settimana di sabato 27 e domenica 28 giugno, Fossa Olimpica e Skeet Formula ISSF torneranno protagonisti sui campi italiani, offrendo agli specialisti delle due discipline olimpiche una nuova occasione di confronto ad alto livello.

In palio non ci saranno soltanto i risultati di giornata, ma anche punti preziosi per il Ranking FITAV 2026 e l’accesso alle finali dei Campionati Italiani.

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Fossa Olimpica al Tav Roma

Per la Fossa Olimpica, il Tav Roma ospiterà le gare riservate agli atleti di Eccellenza, Ladies e Settore Giovanile maschile e femminile.

La competizione si svolgerà sabato 27 e domenica 28 giugno sulla distanza dei 125 piattelli di qualificazione. I migliori otto tiratori di ciascuna classifica accederanno poi alle finali.

Sono attesi in pedana i principali protagonisti della Fossa Olimpica nazionale, insieme ai giovani del comparto Under 21, impegnati in un passaggio importante del proprio percorso di crescita verso l’attività di alto livello.

Gli schemi di gara stabiliti dal direttore tecnico nazionale Marco Conti saranno 5-10-2-9-6.

Shoot-off in caso di parità

In caso di parità per l’accesso alle finali o per definire le posizioni del podio, si procederà con gli shoot-off.

La partecipazione sarà aperta a tutti i tiratori di Eccellenza, Ladies e Settore Giovanile in possesso di tessera federale valida per la stagione in corso.

I primi tre classificati di ogni graduatoria riceveranno le medaglie FITAV, insieme al montepremi messo a disposizione dalla Federazione.

Skeet Formula ISSF al Tav Conselice

Il Tav Conselice, in provincia di Ravenna, sarà invece la sede unica dello Skeet Formula ISSF e accoglierà gli atleti di tutte le categorie e qualifiche.

Per Eccellenza, Prima, Seconda e Terza Categoria, Ladies e Settore Giovanile il programma prevede una gara sui 125 piattelli, seguita dalla finale ISSF per gli otto tiratori con i migliori punteggi.

Per Veterani e Master, invece, i vincitori saranno determinati sulla base del risultato ottenuto al termine delle sole serie di qualificazione.

Anche nello Skeet, in caso di parità, si procederà con gli spareggi tramite shoot-off. In palio ci saranno punti per il Ranking federale 2026, accesso alla finale del Campionato Italiano, medaglie FITAV per i primi tre di ogni classifica e montepremi federale.

Gran Premi Regionali di Fossa Olimpica in 22 impianti

Nella sola giornata di domenica 28 giugno saranno impegnati anche gli specialisti di Prima, Seconda e Terza Categoria, Veterani e Master, protagonisti del 3° Gran Premio Regionale di Fossa Olimpica.

Le gare si svolgeranno in 22 impianti distribuiti in 18 regioni.

Per il Gran Premio Regionale sarà utilizzato lo schema numero 6. La competizione si disputerà sulla distanza dei 100 piattelli di qualificazione, con finale a 25 piattelli. Il risultato della finale sarà sommato al punteggio ottenuto nelle serie regolamentari.

Anche in questo caso, in caso di parità, saranno effettuati gli shoot-off.

Due giornate di sport per il Tiro a Volo italiano

Tra il grande appuntamento nazionale del Tav Roma per la Fossa Olimpica, la sede unica dello Skeet al Tav Conselice e i Gran Premi Regionali distribuiti sul territorio, il weekend del 27 e 28 giugno si annuncia intenso per il Tiro a Volo italiano.

Atleti, tecnici, famiglie e appassionati si preparano a vivere due giornate dedicate allo sport, alla competizione e alla passione per le discipline olimpiche.