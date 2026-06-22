Sporting, Michael e Katiuscia Spada campioni italiani 2026: a Vergato assegnati i Tricolori

Sulle pedane del Tav Alto Reno di Vergato si è disputato il Campionato Italiano Individuale 2026 di Sporting: 186 specialisti in gara, con Mattia Degli Antoni campione tra gli Junior.

Campionato Italiano Sporting 2026, spettacolo a Vergato

Michael Spada e Katiuscia Spada conquistano i titoli italiani di Sporting 2026. Sabato 20 e domenica 21 giugno le pedane del Tav Alto Reno di Vergato, in provincia di Bologna, hanno ospitato il Campionato Italiano Individuale, uno degli appuntamenti più importanti della stagione.

Per due giornate l’impianto emiliano è stato il centro della specialità, con 186 tiratori arrivati da tutta Italia per contendersi i titoli tricolori nelle diverse categorie e qualifiche.

Eccellenza, Michael Spada campione italiano

In Eccellenza il titolo italiano è andato a Michael Spada, di Fabro, in provincia di Terni, che ha chiuso con 193/200, risultato valido anche come miglior punteggio della classifica assoluta.

Alle sue spalle Davide Gasparini, di Gabicce Mare, argento con 191/200, a soli due piattelli dal vincitore. Terzo posto per Daniele Valeri, di Spoleto, bronzo con 189/200.

Ladies, titolo a Katiuscia Spada

Nella qualifica Ladies lo scudetto tricolore è stato conquistato da Katiuscia Spada, anche lei di Fabro, con il punteggio di 177/200.

Medaglia d’argento per Veronica Bertoli, di Gavardo, con 172/200, mentre Alessia Panizza, di Lierna, ha completato il podio con 170/200.

Junior, oro per Mattia Degli Antoni

Tra gli Junior il nuovo campione italiano è Mattia Degli Antoni, di Passirano, che si è imposto con 175/200.

Seconda posizione per Samuel Ligi, di Fermignano, argento con 173/200. Terzo posto per Jacopo Adamati, di Rovato, bronzo con 169/200.

Prima e Seconda Categoria

In Prima Categoria la vittoria è andata ad Andrea Magrini, di Monsummano Terme, che ha chiuso con 184/200. Piazza d’onore per Roberto Risi, di Serravalle Pistoiese, con 183/200, davanti a Nicolò Maruzzo, di Nanto, terzo con 182/200.

In Seconda Categoria il titolo è stato conquistato da Fabio Zampella, di Modena, con 182/200. Per assegnare argento e bronzo è stato necessario lo shoot-off tra Luca Lipreri, di Porto Mantovano, e Roberto Frati, di Avigliano Umbro, entrambi a 181/200 dopo le otto serie regolari. Lipreri ha vinto lo spareggio per +7 a +4, conquistando la medaglia d’argento, mentre Frati ha chiuso terzo.

Terza Categoria, Senior, Veterani e Master

In Terza Categoria Alessandro Zurli, di Arezzo, è salito sul gradino più alto del podio con 179/200. Secondo posto per Marco Luppi, di Castelnuovo Rangone, con 173/200+6 dopo lo spareggio, davanti a Emilio Chiappalupi, di Orvieto, terzo con 173/200+5.

Il titolo Senior è stato conquistato da Manrico Sani, di Vinci, con 190/200. Argento per Alessandro Gaetani, di San Miniato, con 184/200, mentre Stefano Lombardi, di Santa Maria a Monte, ha ottenuto il bronzo con 181/200+1.

Tra i Veterani lo scudetto è andato a Carlo Duranti, di Fermignano, primo con 179/200. Secondo Pier Luigi Fantozzi, di Campiglia Marittima, con 175/200, terzo Mauro Bosi, di Forlì, con 172/200+8.

A completare il quadro dei nuovi campioni italiani è la classifica Master, vinta da Enzo Gibellini, di Borgosesia, con 168/200. Alle sue spalle Fabio Daveri, di Arezzo, secondo con 156/200, e Marcello Bonechi, di Greve in Chianti, terzo con 151/200.

Tutti i campioni italiani di Sporting 2026

Eccellenza: Michael Spada, 193/200

Ladies: Katiuscia Spada, 177/200

Junior: Mattia Degli Antoni, 175/200

Prima Categoria: Andrea Magrini, 184/200

Seconda Categoria: Fabio Zampella, 182/200

Terza Categoria: Alessandro Zurli, 179/200

Senior: Manrico Sani, 190/200

Veterani: Carlo Duranti, 179/200

Master: Enzo Gibellini, 168/200