Mondiale Junior Trap, Diana e Archetti subito in testa a Suhl

Prima giornata molto positiva per l’Italia al Campionato del Mondo ISSF Junior in Germania: Andrea Diana chiude con un perfetto 50/50, Valentina Archetti guida la classifica femminile con 49/50.

Mondiale Junior Trap, partenza azzurra da protagonista

Inizia nel migliore dei modi la gara di Trap Individuale per l’Italia al Campionato del Mondo ISSF Junior di Suhl, in Germania. La prima giornata si chiude con un bilancio provvisorio molto positivo per la squadra azzurra, trascinata da Andrea Diana e Valentina Archetti.

Diana è stato perfetto nella prova maschile, chiudendo con 50 piattelli su 50. Archetti ha invece guidato la classifica femminile con 49/50, commettendo un solo errore.

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Andrea Diana perfetto nel Trap maschile

Nella classifica Junior maschile Andrea Diana, atleta delle Fiamme Oro di Frosinone, è al comando con un percorso netto da 50/50. A condividere lo stesso punteggio ci sono soltanto lo statunitense Kaleb Horink e il brasiliano Hussein Daruich.

Buona anche la prova degli altri azzurrini Luca Gerri, Fiamme Oro di Erbusco, e Francesco Tanfoglio, Fiamme Oro di Muscoline, entrambi a quota 48/50 dopo la prima giornata. Più indietro Simone Roncen, Fiamme Oro di Feltre, con 44/50.

Valentina Archetti guida la classifica femminile

Tra le Junior femminili la migliore in assoluto è stata Valentina Archetti, Fiamme Oro di Coccaglio. L’azzurra ha chiuso la prima giornata con 49/50 e guida da sola la classifica provvisoria.

Alle sue spalle si trovano Xeniia Sanofalova, Bhavya Tripathi ed Eleonora Ibragimova, tutte a 48/50. Per l’Italia, Maria Iovinella, Marina Militare di Panicale, ha terminato con 45/50. Camilla Stella Piazza, Fiamme Azzurre di Genova, ha chiuso a 43/50, mentre Martina Montani, Fiamme Oro di Castelverde, è a 41/50.

Domani altri 50 piattelli di qualificazione

La gara individuale proseguirà martedì 23 giugno con altri 50 piattelli di qualificazione. Mercoledì 24 giugno gli atleti affronteranno poi gli ultimi 25 piattelli.

Solo i migliori otto di ogni classifica accederanno alle finali, in programma mercoledì a partire dalle 13:45 con la finale femminile e dalle 15:00 con quella maschile.

Risultati Junior maschile

Andrea Diana, Italia, 50/50

Kaleb Horink, Stati Uniti, 50/50

Hussein Daruich, Brasile, 50/50

Luca Gerri, Italia, 48/50

Francesco Tanfoglio, Italia, 48/50

Simone Roncen, Italia, 44/50

Risultati Junior femminile

Valentina Archetti, Italia, 49/50

Xeniia Sanofalova, AIN, 48/50

Bhavya Tripathi, India, 48/50

Eleonora Ibragimova, Kazakistan, 48/50

Maria Iovinella, Italia, 45/50

Camilla Stella Piazza, Italia, 43/50

Martina Montani, Italia, 41/50

La squadra azzurra Junior di Trap

Maschile

Andrea Diana, Fiamme Oro, Frosinone

Luca Gerri, Fiamme Oro, Erbusco

Simone Roncen, Fiamme Oro, Feltre

Francesco Tanfoglio, Fiamme Oro, Muscoline

Femminile

Valentina Archetti, Fiamme Oro, Coccaglio

Maria Iovinella, Marina Militare, Panicale

Martina Montani, Fiamme Oro, Castelverde

Camilla Stella Piazza, Fiamme Azzurre, Genova

Direttore tecnico: Marco Conti

Il programma del Mondiale Junior Trap

Martedì 23 giugno

Gara Trap maschile e femminile, 50 piattelli

Mercoledì 24 giugno

Gara Trap maschile e femminile, 25 piattelli

Ore 13:45: finale Trap femminile

Ore 15:00: finale Trap maschile

Giovedì 25 giugno

Gara Trap Mixed Team

Ore 15:00: finale Mixed Team Trap

Cerimonia di chiusura