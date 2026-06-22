Mondiale Junior Trap, Diana e Archetti subito in testa a Suhl

Prima giornata molto positiva per l’Italia al Campionato del Mondo ISSF Junior in Germania: Andrea Diana chiude con un perfetto 50/50, Valentina Archetti guida la classifica femminile con 49/50.
Mondiale Junior Trap, partenza azzurra da protagonista
Inizia nel migliore dei modi la gara di Trap Individuale per l’Italia al Campionato del Mondo ISSF Junior di Suhl, in Germania. La prima giornata si chiude con un bilancio provvisorio molto positivo per la squadra azzurra, trascinata da Andrea Diana e Valentina Archetti.
Diana è stato perfetto nella prova maschile, chiudendo con 50 piattelli su 50. Archetti ha invece guidato la classifica femminile con 49/50, commettendo un solo errore.
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Andrea Diana perfetto nel Trap maschile
Nella classifica Junior maschile Andrea Diana, atleta delle Fiamme Oro di Frosinone, è al comando con un percorso netto da 50/50. A condividere lo stesso punteggio ci sono soltanto lo statunitense Kaleb Horink e il brasiliano Hussein Daruich.
Buona anche la prova degli altri azzurrini Luca Gerri, Fiamme Oro di Erbusco, e Francesco Tanfoglio, Fiamme Oro di Muscoline, entrambi a quota 48/50 dopo la prima giornata. Più indietro Simone Roncen, Fiamme Oro di Feltre, con 44/50.
Valentina Archetti guida la classifica femminile
Tra le Junior femminili la migliore in assoluto è stata Valentina Archetti, Fiamme Oro di Coccaglio. L’azzurra ha chiuso la prima giornata con 49/50 e guida da sola la classifica provvisoria.
Alle sue spalle si trovano Xeniia Sanofalova, Bhavya Tripathi ed Eleonora Ibragimova, tutte a 48/50. Per l’Italia, Maria Iovinella, Marina Militare di Panicale, ha terminato con 45/50. Camilla Stella Piazza, Fiamme Azzurre di Genova, ha chiuso a 43/50, mentre Martina Montani, Fiamme Oro di Castelverde, è a 41/50.
Domani altri 50 piattelli di qualificazione
La gara individuale proseguirà martedì 23 giugno con altri 50 piattelli di qualificazione. Mercoledì 24 giugno gli atleti affronteranno poi gli ultimi 25 piattelli.
Solo i migliori otto di ogni classifica accederanno alle finali, in programma mercoledì a partire dalle 13:45 con la finale femminile e dalle 15:00 con quella maschile.
Risultati Junior maschile
Andrea Diana, Italia, 50/50
Kaleb Horink, Stati Uniti, 50/50
Hussein Daruich, Brasile, 50/50
Luca Gerri, Italia, 48/50
Francesco Tanfoglio, Italia, 48/50
Simone Roncen, Italia, 44/50
Risultati Junior femminile
Valentina Archetti, Italia, 49/50
Xeniia Sanofalova, AIN, 48/50
Bhavya Tripathi, India, 48/50
Eleonora Ibragimova, Kazakistan, 48/50
Maria Iovinella, Italia, 45/50
Camilla Stella Piazza, Italia, 43/50
Martina Montani, Italia, 41/50
La squadra azzurra Junior di Trap
Maschile
Andrea Diana, Fiamme Oro, Frosinone
Luca Gerri, Fiamme Oro, Erbusco
Simone Roncen, Fiamme Oro, Feltre
Francesco Tanfoglio, Fiamme Oro, Muscoline
Femminile
Valentina Archetti, Fiamme Oro, Coccaglio
Maria Iovinella, Marina Militare, Panicale
Martina Montani, Fiamme Oro, Castelverde
Camilla Stella Piazza, Fiamme Azzurre, Genova
Direttore tecnico: Marco Conti
Il programma del Mondiale Junior Trap
Martedì 23 giugno
Gara Trap maschile e femminile, 50 piattelli
Mercoledì 24 giugno
Gara Trap maschile e femminile, 25 piattelli
Ore 13:45: finale Trap femminile
Ore 15:00: finale Trap maschile
Giovedì 25 giugno
Gara Trap Mixed Team
Ore 15:00: finale Mixed Team Trap
Cerimonia di chiusura