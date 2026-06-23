Mondiale Junior Trap, azzurrini in corsa per le finali: Gerri e Archetti tra i migliori

A Suhl prosegue il Campionato del Mondo Junior ISSF: dopo 100 piattelli Luca Gerri è il migliore degli italiani al maschile con 97/100, mentre Valentina Archetti è a un solo piattello dalla leader femminile Samofalova.

Mondiale Junior Trap, Italia ancora in corsa per le finali

Il Campionato del Mondo Junior ISSF di Trap è proseguito oggi a Suhl, in Germania, con la seconda giornata di qualificazioni. Dopo 100 piattelli lanciati, la classifica provvisoria sorride all’Italia, che resta pienamente in corsa per l’accesso alle finali sia al maschile sia al femminile.

A 25 piattelli dalla conclusione delle qualificazioni, gli Azzurrini del direttore tecnico Marco Conti sono ancora in zona utile per provare a giocarsi le medaglie.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Gerri migliore degli italiani al maschile

Nella gara Junior maschile il migliore in assoluto è stato il brasiliano Hussein Daruich, perfetto con 100/100.

Tra gli italiani, il miglior punteggio è quello di Luca Gerri, atleta delle Fiamme Oro di Erbusco, che ha chiuso la seconda giornata con 97/100. Restano in piena corsa anche Francesco Tanfoglio, Fiamme Oro di Muscoline, e Andrea Diana, Fiamme Oro di Frosinone, entrambi a quota 96/100.

Più indietro Simone Roncen, Fiamme Oro di Feltre, fermo a 90/100.

Archetti a un piattello dalla vetta

Nel femminile la classifica provvisoria è guidata da Kseniia Samofalova, prima in solitaria con 95/100.

Subito dietro c’è Valentina Archetti, Fiamme Oro di Coccaglio, che con 94/100 condivide la seconda posizione con l’indiana Bhavya Tripathi e resta a un solo piattello dalla leader.

Buona anche la prova di Maria Iovinella, atleta della Marina Militare di Panicale, attualmente sesta con 92/100 e ancora in corsa per la finale.

Più staccate Camilla Stella Piazza, Fiamme Azzurre di Genova, con 88/100, e Martina Montani, Fiamme Oro di Castelverde, con 85/100.

Domani gli ultimi 25 piattelli e le finali

La giornata decisiva è in programma domani, mercoledì 24 giugno. Dopo gli ultimi 25 piattelli di qualificazione saranno definiti gli otto finalisti per ciascuna classifica.

La finale femminile inizierà alle 13.45, mentre quella maschile è prevista alle 15.00.

Risultati Junior maschile

Hussein Daruich, Brasile, 100/100

Yugan Sakthivel Muthukumar, India, 98/100

Cameron Ford, Australia, 98/100

Luca Gerri, Italia, 97/100

Francesco Tanfoglio, Italia, 96/100

Andrea Diana, Italia, 96/100

Simone Roncen, Italia, 90/100

Risultati Junior femminile

Kseniia Samofalova, AIN, 95/100

Bhavya Tripathi, India, 94/100

Valentina Archetti, Italia, 94/100

Maria Iovinella, Italia, 92/100

Camilla Stella Piazza, Italia, 88/100

Martina Montani, Italia, 85/100

La squadra azzurra Junior di Trap

Maschile

Andrea Diana, Fiamme Oro, Frosinone

Luca Gerri, Fiamme Oro, Erbusco

Simone Roncen, Fiamme Oro, Feltre

Francesco Tanfoglio, Fiamme Oro, Muscoline

Femminile

Valentina Archetti, Fiamme Oro, Coccaglio

Maria Iovinella, Marina Militare, Panicale

Martina Montani, Fiamme Oro, Castelverde

Camilla Stella Piazza, Fiamme Azzurre, Genova

Direttore tecnico: Marco Conti

Il programma

Martedì 23 giugno

Gara Trap maschile e femminile, 50 piattelli

Mercoledì 24 giugno

Gara Trap maschile e femminile, 25 piattelli

Ore 13.45: finale Trap femminile

Ore 15.00: finale Trap maschile

Giovedì 25 giugno

Gara Trap Mixed Team

Ore 15.00: finale Mixed Team Trap

Cerimonia di chiusura