Mondiale Junior Trap, azzurrini in corsa per le finali: Gerri e Archetti tra i migliori

A Suhl prosegue il Campionato del Mondo Junior ISSF: dopo 100 piattelli Luca Gerri è il migliore degli italiani al maschile con 97/100, mentre Valentina Archetti è a un solo piattello dalla leader femminile Samofalova.
Mondiale Junior Trap, Italia ancora in corsa per le finali
Il Campionato del Mondo Junior ISSF di Trap è proseguito oggi a Suhl, in Germania, con la seconda giornata di qualificazioni. Dopo 100 piattelli lanciati, la classifica provvisoria sorride all’Italia, che resta pienamente in corsa per l’accesso alle finali sia al maschile sia al femminile.
A 25 piattelli dalla conclusione delle qualificazioni, gli Azzurrini del direttore tecnico Marco Conti sono ancora in zona utile per provare a giocarsi le medaglie.
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Gerri migliore degli italiani al maschile
Nella gara Junior maschile il migliore in assoluto è stato il brasiliano Hussein Daruich, perfetto con 100/100.
Tra gli italiani, il miglior punteggio è quello di Luca Gerri, atleta delle Fiamme Oro di Erbusco, che ha chiuso la seconda giornata con 97/100. Restano in piena corsa anche Francesco Tanfoglio, Fiamme Oro di Muscoline, e Andrea Diana, Fiamme Oro di Frosinone, entrambi a quota 96/100.
Più indietro Simone Roncen, Fiamme Oro di Feltre, fermo a 90/100.
Archetti a un piattello dalla vetta
Nel femminile la classifica provvisoria è guidata da Kseniia Samofalova, prima in solitaria con 95/100.
Subito dietro c’è Valentina Archetti, Fiamme Oro di Coccaglio, che con 94/100 condivide la seconda posizione con l’indiana Bhavya Tripathi e resta a un solo piattello dalla leader.
Buona anche la prova di Maria Iovinella, atleta della Marina Militare di Panicale, attualmente sesta con 92/100 e ancora in corsa per la finale.
Più staccate Camilla Stella Piazza, Fiamme Azzurre di Genova, con 88/100, e Martina Montani, Fiamme Oro di Castelverde, con 85/100.
Domani gli ultimi 25 piattelli e le finali
La giornata decisiva è in programma domani, mercoledì 24 giugno. Dopo gli ultimi 25 piattelli di qualificazione saranno definiti gli otto finalisti per ciascuna classifica.
La finale femminile inizierà alle 13.45, mentre quella maschile è prevista alle 15.00.
Risultati Junior maschile
Hussein Daruich, Brasile, 100/100
Yugan Sakthivel Muthukumar, India, 98/100
Cameron Ford, Australia, 98/100
Luca Gerri, Italia, 97/100
Francesco Tanfoglio, Italia, 96/100
Andrea Diana, Italia, 96/100
Simone Roncen, Italia, 90/100
Risultati Junior femminile
Kseniia Samofalova, AIN, 95/100
Bhavya Tripathi, India, 94/100
Valentina Archetti, Italia, 94/100
Maria Iovinella, Italia, 92/100
Camilla Stella Piazza, Italia, 88/100
Martina Montani, Italia, 85/100
La squadra azzurra Junior di Trap
Maschile
Andrea Diana, Fiamme Oro, Frosinone
Luca Gerri, Fiamme Oro, Erbusco
Simone Roncen, Fiamme Oro, Feltre
Francesco Tanfoglio, Fiamme Oro, Muscoline
Femminile
Valentina Archetti, Fiamme Oro, Coccaglio
Maria Iovinella, Marina Militare, Panicale
Martina Montani, Fiamme Oro, Castelverde
Camilla Stella Piazza, Fiamme Azzurre, Genova
Direttore tecnico: Marco Conti
Il programma
Martedì 23 giugno
Gara Trap maschile e femminile, 50 piattelli
Mercoledì 24 giugno
Gara Trap maschile e femminile, 25 piattelli
Ore 13.45: finale Trap femminile
Ore 15.00: finale Trap maschile
Giovedì 25 giugno
Gara Trap Mixed Team
Ore 15.00: finale Mixed Team Trap
Cerimonia di chiusura