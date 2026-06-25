Mondiale Junior ISSF, Iovinella-Tanfoglio d’oro nel Mixed Team: titolo iridato e record del mondo

Il Campionato del Mondo Junior ISSF si chiude con un’altra grande gioia per l’Italia del Trap. A Suhl, in Germania, Maria Iovinella e Francesco Tanfoglio hanno conquistato l’oro nel Mixed Team. firmando anche un nuovo record del mondo Junior con 35/40 in finale. Un successo pesantissimo, arrivato al termine di una gara complicata e combattuta, che conferma la forza del movimento azzurro giovanile.

Dallo shoot-off all’oro: finale da campioni

La coppia italiana ha ottenuto l’accesso alla finale dopo una qualificazione tutt’altro che semplice. Iovinella e Tanfoglio hanno chiuso con 139/150, poi hanno dovuto affrontare uno shoot-off contro Francia e Germania per conquistare l’ultimo posto disponibile nella serie decisiva. Entrati con il dorsale numero quattro, gli azzurrini hanno trasformato una posizione potenzialmente sfavorevole in una spinta ulteriore.

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Piattello dopo piattello sono cresciuti in concentrazione e determinazione, fino al duello per l’oro contro i russi Kenia Samofalova e Stepan Costantino, in gara come Atleti Individuali Neutrali. Alla fine, con un eccellente 35/40, l’Italia si è presa titolo mondiale e record.

Le emozioni degli azzurri e il bilancio del Trap

Tanfoglio ha raccontato una gara difficile, segnata anche dal caldo. ma affrontata con grinta e convinzione: per lui questo oro completa una settimana straordinaria, chiusa con tre medaglie d’oro. Iovinella, invece, ha sottolineato la crescita nella gestione dell’ansia rispetto alla finale individuale, spiegando di essere riuscita a controllare meglio il respiro e arrivare fino in fondo.

Alle spalle degli azzurri, argento alla coppia russa con 30/40 e bronzo agli Stati Uniti con 22/30. Sedicesimi Valentina Archetti e Luca Gerri con 132/150. Soddisfatto il DT Marco Conti: l’Italia torna a casa con quattro titoli mondiali su cinque nel Trap Junior. Prossimo appuntamento internazionale a Porpetto, dal 12 al 20 settembre.