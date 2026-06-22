Elica, Giuseppe Palmisano campione italiano assoluto 2026: titolo Junior ad Alessio Monaco di Pozzuoli

Al Tav Lazio assegnati gli Scudetti Tricolore della specialità del bersaglio bianco e arancio. Palmisano chiude con un perfetto 30/30, mentre il giovane campano Alessio Monaco conquista il titolo Junior.

Elica, assegnati i titoli italiani 2026 al Tav Lazio

Giuseppe Palmisano è il Campione Italiano Assoluto 2026 di Elica. Si è chiuso sabato 20 giugno, sulle pedane del Tav Lazio, il Campionato Italiano della specialità del bersaglio bianco e arancio, con la terza e ultima prova stagionale che ha assegnato gli Scudetti Tricolore e i titoli nazionali.

Le classifiche finali sono state definite sulla base dei due migliori risultati ottenuti nelle tre prove del circuito.

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Palmisano perfetto nella classifica assoluta

Nella graduatoria assoluta il titolo è andato a Giuseppe Palmisano, di Fasano, unico atleta capace di chiudere con un perfetto 30/30.

Alle sue spalle Valerio Benedetti, di Fiumicino, medaglia d’argento con 29/30, e Giuseppe Catalano, di Calderara di Reno, bronzo con 28/30.

Palmisano ha festeggiato anche il titolo di Terza Categoria, aggiungendo un secondo successo alla sua giornata.

Ladies, titolo a Emanuela Barillà

Tra le Ladies il titolo italiano è stato conquistato da Emanuela Barillà, di Rodì Milici, vincitrice con 27/30.

Secondo posto per Paola Tattini, di Valsamoggia, con 23/30. Per il bronzo è stato necessario lo spareggio, che ha premiato Silvia Camiciola, di Narni, terza con 21/30+4.

Junior, scudetto ad Alessio Monaco di Pozzuoli

Nella qualifica Junior il titolo italiano 2026 è andato ad Alessio Monaco, di Pozzuoli, in provincia di Napoli.

Il giovane tiratore campano ha chiuso con il punteggio di 24/30, conquistando lo Scudetto Tricolore della categoria.

Terza Categoria, Senior, Veterani e Master

In Terza Categoria, come detto, il titolo è stato conquistato da Giuseppe Palmisano. Sul podio anche Antonino Scappatura, di Reggio Calabria, argento con 26/30, e Luciano Coppi, di Monterenzio, bronzo con 18/30.

Tra i Senior si è imposto Vincenzo De Mattia, di Capena, con 27/30. Alle sue spalle Bruno Tallarico, di Roma, e Leonardo Montanari, di Siena, hanno chiuso entrambi a 26/30. Lo spareggio ha assegnato l’argento a Tallarico con +3 e il bronzo a Montanari con +2.

Nella qualifica Veterani il titolo italiano è andato a Valerio Benedetti, che con 29/30 ha completato una giornata impreziosita anche dal secondo posto nella classifica assoluta. Secondo Giuseppe Catalano con 28/30, terzo Claudio Sangiorgi, di Faenza, con 27/30.

Tra i Master il Campione Italiano 2026 è Giancarlo Serra, di Castelfranco Emilia, vincitore con 27/30. Per il secondo e terzo posto è servito lo shoot-off tra Maurizio Marotta, di Sirolo, e Pier Ruffino Pierro, di Roma, entrambi a 25/30. Lo spareggio ha premiato Marotta, argento con +1, mentre Pierro ha chiuso terzo con +0.

Gara a squadre, titolo al Tav Bologna

Nella gara a squadre lo Scudetto Tricolore è stato conquistato dal Tav Bologna. La formazione composta da Giuseppe Catalano, Massimo Bertolini, Stefano Montagna, Claudio Torbani, Giancarlo Serra e Davide Rodella ha chiuso al primo posto con 83/90.

Seconda posizione per il Tav Le Cascine, rappresentato da Aldo Vignoli, Francesco Paglini, Lorenzo Tosi, Leonardo Montanari, Andrea Martignoni e Gianluigi Turchi, con 79/90.

Sul terzo gradino del podio il Tav Don Cosimo, schierato con Giuseppe Palmisano, Pietro Prezioso, Sergio Salvemini, Fabio Colucci, Antonio Tauro e Antonio Suaria, che ha concluso la prova con 73/90.

Tutti i campioni italiani di Elica 2026

Assoluto: Giuseppe Palmisano, 30/30

Ladies: Emanuela Barillà, 27/30

Junior: Alessio Monaco, 24/30

Terza Categoria: Giuseppe Palmisano, 30/30

Senior: Vincenzo De Mattia, 27/30

Veterani: Valerio Benedetti, 29/30

Master: Giancarlo Serra, 27/30

Squadre: Tav Bologna, 83/90