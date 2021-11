Volley, Sastamala-Modena in tv domani: orario e diretta streaming andata Cev Cup 2022

by Deborah Sartori

Esultanza Modena, Superlega 2021/2022 - Foto Legavolley

Sta per terminare il conto alla rovescia per Ford Levoranta Sastamala-Leo Shoes Perkinelmer Modena, sfida di andata del primo turno di qualificazione della Cev Cup maschile 2021/2022 di volley maschile. I Canarini, reduce dalla vittoria con Ravenna in campionato, di coach Giani esordiscono nella seconda competizione continentale per club contro la formazione finlandese per iniziare col piede giusto. L’appuntamento è per le ore 17.30 italiane di mercoledì 10 novembre alla Vexve Areena di Sastamala, in Finlandia. Di seguito le informazioni per vedere la partita.

TV E STREAMING – La partita sarà visibile su Eurovolleyball TV, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, Sportface vi terrà informati con una diretta testuale e la cronaca al termine per non perdersi nemmeno un’emozione.